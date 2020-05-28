В Петербурге создадут экологический совет при губернаторе

«Создание Экологического совета под руководством главы города повышает статус природоохранных вопросов и подтверждает приоритетную значимость экологической тематики», — добавляют в администрации губернатора. Фото: gov.spb.ru

«Создание Экологического совета под руководством главы города повышает статус природоохранных вопросов и подтверждает приоритетную значимость экологической тематики», — добавляют в администрации губернатора. Фото: gov.spb.ru

По распоряжению губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова в Северной столице будет организован экологический совет при главе города.

Об этом в четверг, 28 мая, сообщает пресс-служба городской администрации. Как объясняют в пресс-релизе, основными рабочими задачами совета будет реализация политики в сфере природопользования и охраны окружающей среды. Экосовет также займется разработкой решений актуальных проблем в этой отрасли.

Кроме того, в определенных случаях решения экологического совета станут основанием для проектов правительственных постановлений и поручений губернатора. Помимо прочего, таким образом власти намерены подтвердить приоритетную значимость экологической сферы для города.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ломоносовском районе Ленинградской области создадут эко-тропу.