У поселка Лопухинка появится экологическая тропа

У поселка Лопухинка появится экологическая тропа
На выделенные средства будет полностью благоустроенна указанная территория. Фото: pixabay

У поселка Лопухинка в Ломоносовском районе появится экологическая тропа. На проект планируется выделить свыше 700 тыс. рублей.

Управление лесами Ленобласти объявило электронный аукцион на обустройство экомаршрута, который пройдет по территории природного памятника «Радоновые источники и озёра у деревни Лопухинка».

Начальная цена контракта составляет 730 тысяч рублей. Деньги на благоустройство будут выделены из бюджета в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды».

На выделенные средства будет полностью благоустроенна указанная территория.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кудрово благоустроят парк «Оккервиль». Его хотят привести в порядок к осени, чтобы у граждан было место для прогулок.

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