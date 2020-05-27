У поселка Лопухинка появится экологическая тропа

У поселка Лопухинка в Ломоносовском районе появится экологическая тропа. На проект планируется выделить свыше 700 тыс. рублей.
Управление лесами Ленобласти объявило электронный аукцион на обустройство экомаршрута, который пройдет по территории природного памятника «Радоновые источники и озёра у деревни Лопухинка».
Начальная цена контракта составляет 730 тысяч рублей. Деньги на благоустройство будут выделены из бюджета в рамках госпрограммы «Охрана окружающей среды».
На выделенные средства будет полностью благоустроенна указанная территория.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кудрово благоустроят парк «Оккервиль». Его хотят привести в порядок к осени, чтобы у граждан было место для прогулок.