В Кудрово благоустроят парк «Оккервиль»

В Кудрово благоустроят парк &#171;Оккервиль&#187;
Парк приведут в порядок к осени. Фото: pixabay.com

Его хотят привести в порядок к осени, чтобы у граждан было место для прогулок.

Об этом стало известно сегодня, 20 мая. Обо всем сообщили в администрации Ленинградской области. В Кудрово приступили к благоустройству парка «Оккервиль». Его приводят в порядок в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среди» – впервые в власти взялись за район новостроек. Губернатор Александр Дрозденко отметил, что главная цель – сделать зеленую зону комфортной, а населенный пункт удобным для проживания. Также в ближайшее время власти возьмутся и за другие парки Всеволожского района: парк «Охтинская долина» в Новом Девяткино и территория «Школьный спуск» в Мурино. В выборе зеленых зон участвовали местные жители.

Отмечается, что «Оккервиль» планируют благоустроить за несколько месяцев, чтобы уже осенью у граждан появился современный эко-парк с дорожками, детскими площадками, беседками.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге возбуждено дело о мошенничестве при благоустройстве набережной Карповки.

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