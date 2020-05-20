В Кудрово благоустроят парк «Оккервиль»

Его хотят привести в порядок к осени, чтобы у граждан было место для прогулок.

Об этом стало известно сегодня, 20 мая. Обо всем сообщили в администрации Ленинградской области. В Кудрово приступили к благоустройству парка «Оккервиль». Его приводят в порядок в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среди» – впервые в власти взялись за район новостроек. Губернатор Александр Дрозденко отметил, что главная цель – сделать зеленую зону комфортной, а населенный пункт удобным для проживания. Также в ближайшее время власти возьмутся и за другие парки Всеволожского района: парк «Охтинская долина» в Новом Девяткино и территория «Школьный спуск» в Мурино. В выборе зеленых зон участвовали местные жители.

Отмечается, что «Оккервиль» планируют благоустроить за несколько месяцев, чтобы уже осенью у граждан появился современный эко-парк с дорожками, детскими площадками, беседками.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге возбуждено дело о мошенничестве при благоустройстве набережной Карповки.