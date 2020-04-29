В Петербурге возбуждено дело о мошенничестве при благоустройстве набережной Карповки

В Петербурге возбуждено дело о мошенничестве при благоустройстве набережной Карповки
Карповка. Фото: Департамент Росприроднадзора по СЗФО

По материалам проверки прокуратуры Петроградского района возбуждено уголовное дело о мошенничестве при выполнении работ по контракту на благоустройство территории.

Как сообщили в городской прокуратуре, ООО «Нескучный с-дизайн» летом прошлого года выполняло работы работы по благоустройству набережной реки Карповки по контракту с районной администрацией. Стоимость работ составила 149 млн рублей.

Оказалось, что организация существенно завысила стоимость указанных работ. Так, в документах было указано, что один саженец клена стоил 115 тыс. рублей, хотя на деле их приобрели за 30 тыс. рублей за штуку. А саженцы сливы оценили в 74 тыс. рублей, в то время как они были приобретены за 12 тыс. рублей.

Кроме того, «Нескучный с-дизайн» не выполнило часть работ, тем самым оно извлекло прибыль за счет средств горда на сумму не менее 16 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что признаки картельного сговора на рынке благоустройства выявили в Петербурге.

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