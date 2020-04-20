Картельный сговор на рынке благоустройства выявили в Петербурге

Картельный сговор на рынке благоустройства выявили в Петербурге
Компании попались на нечестной игре. Фото: Санкт-Петербургское УФАС России/ВК

Участниками стали две компании — «Грандстройсеверо-Запад» и «Ремстрой». Именно они участвовали в торгах по оказанию услуг, связанных с благоустройств города на сумму 18,4 млн рублей. Конкурсы проводились в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба УФАС по Петербургу.

Сообщается, что компании создали иллюзию конкуренции. В торгах, в которых компании одержали победу, зафиксировано снижение максимальной цены контракта от 0 до 1%. При этом, заявки на участие отправлялись с общего ip-адреса.

Примечательно, что в случае других закупок, где победы вышеупомянутые организации не одержали, отмечалось снижение начальной максимальной цены контракта почти на 32%.

Подобные действия могут являться нарушением закона о конкуренции. В связи с этим было возбуждено соответствующее дело. Первое заседание по нему состоится 26 мая. Его проведет комиссия Санкт-Петербургского УФАС России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что УФАС Петербурга раскрыло картель по районному благоустройству на 98 млн рублей.

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