УФАС Петербурга раскрыло картель по районному благоустройству на 98 млн рублей

"ООО «Морской строитель» и ООО «Клен» создавали видимость конкуренции, и фактически отказались от конкурентной борьбы за право заключения контрактов", - вынесла вердикт УФАС. Фото: Baltphoto

"ООО «Морской строитель» и ООО «Клен» создавали видимость конкуренции, и фактически отказались от конкурентной борьбы за право заключения контрактов", - вынесла вердикт УФАС. Фото: Baltphoto

Управление антимонопольной службы по Северной столицы раскрыло картель на рынке благоустройства. Участники преступного сговора заработали 98 млн рублей.

Такой вердикт ведомство вынесло в отношении ООО «Морской строитель» и ООО «Клен». Как объяснили в пресс-службе УФАС, в 2017-2019 годах компании приняли участие в 11 конкурсах на проведение работ по благоустройству в разных районах города. В общей сложности на этих тендерах организации заработали почти 94 млн рублей.

При этом в контактах фирм значились одни и те же ip-адреса, телефонные номера, и более того — некоторые сотрудники работали одновременно на обе компании. В ходе торгов снижение цены, естественно, не превышало 1%. Собранные материалы антимонопольщики передали правоохранительным органам.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в сложившейся эпидемиологической ситуации УФАС Петербурга постоянно контролирует цены на товары первой необходимости.