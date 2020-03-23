Петербургское УФАС будет следить за ценами на гречку и сахар

Петербургское УФАС будет следить за ценами на гречку и сахар
Петербуржцы скупают гречку. Фото: pixabay.com

В связи с пандемией коронавируса УФАС России по Петербургу начинает ежедневный мониторинг цен на социально значимые продукты. В перечень входят гречневая крупа, капуста, сахар и другие товары.

Меры приняты по поручению федеральной антимонопольной службы России. Петербургские антимонопольщики будут ежедневно посещать сетевые магазины и фиксировать цены. В список социально значимых товаров входит 24 наименования, среди них также яйца, говядина, свинина и баранина.

«Если мы будем фиксировать резкий скачок, то примем меры антимонопольного реагирования», — приводит 78.ru слова руководителя пресс-службы УФАС России по Петербургу Марины Нериновской.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители Петербурга пожаловались на полупустые полки в сетевых магазинах. Покупатели не смогли найти гречневую крупу и макароны.

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