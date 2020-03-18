«Полки полупустые»: петербуржцев возмутил объезд Беглова по магазинам

Жители Петербурга продолжают жаловаться на нехватку круп и макарон в магазинах на фоне пандемии коронавируса. Несколько снимков с пустыми полками они отправили губернатору Александру Беглову в соцсети «ВКонтакте».

В среду, 18 марта, Беглов посетил продуктовые магазины Петербурга. Репортажи с его объезда утверждают: дефицита нет, полки ломятся от продуктов. Рассказать о реальной ситуации горожане решили в соцсетях.

«Посмотрела новости, как Беглов посетил один магазин, полки ломятся… А я в субботу была в «Пятёрочке». Полки полупустые, некоторые товары отсутствуют. В «мелких» магазинах та же история, только ещё и цены подняли. Господин Беглов, посещайте почаще магазины разных районов без предупреждения, тогда вы увидите, что творится в городе!», — написала петербурженка на странице губернатора во «ВКонтакте».

Полные полки Беглов обнаружил в одном из «Перекрестков» в Купчино. Сами жители района утверждают, что в реальности все далеко не так радужно. По вечерам, когда большинство горожан возвращаются с работы, найти гречу почти невозможно. За день также успевают раскупить макароны и крупы.

«Вчера вечером я обошла все магазины в округе, которые только есть, и не нашла ни одной пачки гречи. Народ, мне собаку кормить нечем из-за вашей паники и скупки круп!», — посетовала жительница Фрунзенского района в группе «Новости Купчино» во «ВКонтакте».

Петербуржцы призывают Беглова провести еще один объезд в вечернее время. В подтверждение своих слов они публикуют в соцсетях снимки пустых полок.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Петербурга Александр Беглов посетил продуктовые магазины во Фрунзенском районе. Дефицита товаров в ходе объезда обнаружено не было. Беглов призвал горожан не впадать в панику и добавил, что продуктов в городе достаточно, а пустые полки — следствие наплыва покупателей, из-за которого сотрудники не успевают выкладывать товар.