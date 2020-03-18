Беглов проверил магазины Петербурга и не заметил дефицита продуктов

Петербургский губернатор Александр Беглов посетил продуктовые магазины для проверки наличия продуктов.

Градоначальник зашел в несколько сетевых магазинов в ходе рабочего объезда Фрунзенского района Петербурга. В тех продуктовых, в которых он побывал, дефицита каких-либо товаров не оказалось. На полках, в частности, оказалось достаточно круп, на отсутствие которых жаловались местные жители.

Глава Северной столицы призвал петербуржцев не впадать в панику и отметил, что продукты в городе есть. А насчет пустых полок в некоторых супермаркетах он заявил, что это связано с тем, что сотрудники не успевают выкладывать товар из-за резкого наплыва покупателей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин заявил, что россиянам не нужно закупаться продуктами впрок.