Путин заявил, что россиянам не нужно закупаться продуктами впрок

Ситуация с поставками в розничные сети является стабильной и находится на контроле.

Сегодня, 17 марта, президент России Владимир Путин посетил вместе с премьер министром России Михаилом Мишустиным информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Путину была продемонстрирована система, благодаря которой в онлайн-режиме отслеживается ситуация с наличием продуктов в магазинах и цен на них. Камеры наблюдения фиксируют ситуацию в магазинах, а контролеры посещают склады и магазины. Об этом сообщает ТАСС.

Также, во всех регионах контролируются цены на продукты с помощью чеков.

Мишустин подтвердил, что россияне, поддавшись панике, действительно начали покупать много продуктов. Но он заверит, что с поставками все хорошо, а дефицит не грозит. Путин в свою очередь подчеркнул, что очень важно, чтобы жители страны это поняли. Ведь в противном случае, им придется выкидывать большое количество продуктов, которые были куплены за немалые деньги.

Данная система мониторинга позволит оперативно выявлять необходимость магазинов в продуктах и осуществлять поставки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиян призвали рационально закупать продукты.