Россиян призвали рационально закупать продукты

В Минпромторге рассказали россиянам, что торговые сети подготовлены к пандемии нового типа коронавируса Covid-2019 и ждать, что продукты закончатся, не стоит.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на ведомство, в России не собираются закрывать продовольственные магазины, отметив, что торговые сети запаслись товаром, увеличив объемы поставок.

Представители министерства также рассказали о причинах появления пустых полок в магазинах. Они объяснили, что полки пустуют из-за того, что выкладка товара происходит ритмично — товар может быть в подсобных помещениях, в пути или только разгружается.

Жителей России призывают рационально совершать покупки в магазинах и не поддаваться панике.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцы опустошают прилавки магазинов.