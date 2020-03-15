Петербуржцы опустошают прилавки магазинов

Возможно, ажиотаж связан с повышением в регионе мер безопасности в из-за коронавируса. Фото: Pixabay

Возможно, ажиотаж связан с повышением в регионе мер безопасности в из-за коронавируса. Фото: Pixabay

Посетители супермаркетов Петербурга жалуются на столпотворение и очереди на кассах. В одном из магазинов сети «Метро» на Богатырском проспекте одному посетителю пришлось больше часа стоять в такой очереди, сообщает «Мегаполис».

Многие люди, не дождавшись своей очереди, уходили из магазина, бросив тележки. По словам очевидцев, похожие ситуации происходили в одном из гипермаркетов «Лента».

В первую очередь люди скупают сахар, консервы, крупы. На фотографиях можно заметить почти пустые прилавки, тележки, доверху заполненные пакетами с сахаром, и россыпью консервных банок в одной из покупок на кассе.

Возможно, ажиотаж связан с повышением в регионе мер безопасности в из-за коронавируса.

Сотрудники магазинов отмечают, что среди покупателей попадаются такие, которые скупают целыми тележками макароны, крупы и консервы, но в целом пока обстановка в магазинах спокойная.

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