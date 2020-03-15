Петербуржцы опустошают прилавки магазинов

Петербуржцы опустошают прилавки магазинов
Возможно, ажиотаж связан с повышением в регионе мер безопасности в из-за коронавируса. Фото: Pixabay

Посетители супермаркетов Петербурга жалуются на столпотворение и очереди на кассах. В одном из магазинов сети «Метро» на Богатырском проспекте одному посетителю пришлось больше часа стоять в такой очереди, сообщает «Мегаполис».

Многие люди, не дождавшись своей очереди, уходили из магазина, бросив тележки. По словам очевидцев, похожие ситуации происходили в одном из гипермаркетов «Лента».

В первую очередь люди скупают сахар, консервы, крупы. На фотографиях можно заметить почти пустые прилавки, тележки, доверху заполненные пакетами с сахаром, и россыпью консервных банок в одной из покупок на кассе.

Возможно, ажиотаж связан с повышением в регионе мер безопасности в из-за коронавируса.

Сотрудники магазинов отмечают, что среди покупателей попадаются такие, которые скупают целыми тележками макароны, крупы и консервы, но в целом пока обстановка в магазинах спокойная.

Вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

В четверг, 5 марта, в Петербурге зафиксировали первый случай заражения коронавирусной инфекцией. Заболевшим оказался студент СЗГМУ им. Мечникова, гражданин Италии. Контактировавших с ним людей поместили под медицинское наблюдение в медучреждение или на дому. Врачи взяли анализы еще у пятерых учащихся медицинского университета. Сейчас число зараженных в Петербурге достигло шести человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что американская компания Appleс обирается ограничить поставки своих смартфонов iPhone из-за вспышки коронавирусной инфекции в Китае, где производятся гаджеты.

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