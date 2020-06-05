Губернатор Ленобласти откроет экомаршрут в Приозерском районе

Губернатор уже оценил почти законченную тропу, километраж которой в итоге увеличился с 7 до 11 километров. Фото: администрация Ленобласти

Губернатор уже оценил почти законченную тропу, километраж которой в итоге увеличился с 7 до 11 километров. Фото: администрация Ленобласти

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко посетит церемонию открытия нового экомаршрута в Приозерском районе.

Новый экологический маршрут, пролегающий по «зеленой зоне» региона, протянулся на одиннадцать километров. Природный заповедник «Гряда Вярямянселькя», включающий в себя экотропу, расположен в 45 километрах от города Приозерск. Насладиться видами, гуляя по этой дороге, смогут как велосипедисты, так и любители пеших прогулок.

Кроме того, в течение пути посетителей ждут специально оборудованные места для отдыха и стенды с интересной информацией. Предположительно, работы по обустройству эко-тропы завершатся в конце июня.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице появится экологический совет при губернаторе. Он напомнит о приоритетной значимости охраны окружающей среды для города.