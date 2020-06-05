Мнение экспертов о безопасности водки раскритиковал нарколог

Специалисты заявили, что якобы алкоголь — не опасный продукт.

Об этом стало известно сегодня, 5 июня. Обо всем сообщает Роскачество. Специалисты составили рейтинги самых опасных и безопасных продуктов страны. Первое место занимает водка – в ней меньше всего небезопасных компонентов даже по сравнению с коньяком. В топ-5 попали рафинированное подсолнечное масло, сушки, гречневая крупа, сметана. Среди опасных выделили свиной шашлык, глазированные сырки, коньяк, сервелат и сухие завтраки.

Психиатр-нарколог Александр Ковтун раскритиковал данные, связанные с водкой. Он заявил, что алкоголь никогда нельзя называть безопасным, потому что это не так, пишет НСН.

«Пьяный человек выпадает из социального функционирования. Он не может быть ни работником, ни водителем, ни исполнять обязательства. Он просто пьяный благодаря «безопасному» продукту. Звучит очень комично»,

— возмутился Ковтун.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Роскачество предупреждает о скрытых угрозах пиратских сайтов. В организации рассказали, что ежегодно пиратским контентом пользуются свыше 300 миллиардов раз, причем российские пользователи — в числе лидеров.