Роскачество предупреждает о скрытых угрозах пиратских сайтов

Назойливой рекламы, вредоносных программ и низкого качества можно избежать при просмотре фильмов на легальных сервисах. Фото: pixabay.com

Назойливой рекламы, вредоносных программ и низкого качества можно избежать при просмотре фильмов на легальных сервисах. Фото: pixabay.com

В Роскачестве объяснили, что нелегальный просмотр фильмов на пиратских сайтах чреват опасными последствиями — от компьютерных вирусов до ответа перед законом.

В организации рассказали, что ежегодно пиратским контентом пользуются свыше 300 миллиардов раз, причем российские пользователи — в числе лидеров. Однако просмотр кино в нарушение авторских прав не останется безнаказанным. Как минимум, через подозрительные интернет-порталы на компьютер может проникнуть вредоносная программа, которая крадет личные, а то и банковские данные.

Кроме того, за раздачу фильмов и нелегальных копий программного обеспечения на торрент-трекерах, нелегальное скачивание и хранение на компьютере музыки и видео предусмотрена юридическая ответственность.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роскачество проверило и оценило лучшие смартфоны на российском рынке.