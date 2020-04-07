В Роскачестве рассказали о лучших смартфонах

С начала 2020 года в России на 20% подскочил спрос на смартфоны. Эксперты связывают это с пандемией COVID-19 и падением рубля, что сказалось и на поставках техники, и на её цене.

Согласно исследованию специалистов Роскачества, в десятке лучших смартфонов 8 позиций занимают гаджеты бренда Samsung. При этом один из них, Galaxy S10+ с памятью на 128GB, даже потеснил, казалось бы, безоговорочного лидера рейтинга, iPhone 11.

Кроме внешних качеств, эксперты оценивали безопасность использования смартфонов. Проверив 17 представителей 8 брендов в Роскачестве пришли к выводу, что высоким требованиям защиты данных отвечает лишь два гаджета: Huawei Mate 30 Pro и Xiaomi Mi Note 10 Pro. Кроме того, среди лучших по заботе о личной информации пользователя все флагманские модели Samsung Galaxy S20.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роскачество настоятельно призывает отказаться от наличных хотя бы на время пандемии коронавируса.