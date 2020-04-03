Роскачество призывает отказаться от наличных хотя бы на время пандемии

"Если вы все же пока не готовы переходить на бесконтактную оплату товаров и услуг и отказаться от наличных денег, помните, что необходимо следовать установленным рекомендациям по гигиене, избегая прикасаний к лицу руками, которыми вы до этого трогали денежные купюры", - советуют в Роскачестве. Фото: pixabay.com

"Если вы все же пока не готовы переходить на бесконтактную оплату товаров и услуг и отказаться от наличных денег, помните, что необходимо следовать установленным рекомендациям по гигиене, избегая прикасаний к лицу руками, которыми вы до этого трогали денежные купюры", - советуют в Роскачестве. Фото: pixabay.com

Специалисты Роскачества напоминают, что бумажные купюры являются одним из переносчиков коронавирусной инфекции и объясняют, в чем преимущество бесконтактных платежей.

Не секрет, что наличные проходят через руки множества людей, состояние здоровья которых неизвестно, в связи с чем риск заразиться COVID-19 сильно возрастает, поскольку вирус может жить на поверхностях больше суток. В свою очередь, смарт-часы или телефон с бесконтактной оплатой сводят возможность передачи заболевания к минимуму.

Тем не менее, предупреждают в Роскачестве, не стоит забывать о личной гигиене, даже если вы используете для оплаты телефон или карту, — их следует регулярно протирать. Правда, не слишком усердно, чтобы не навредить технике. Кроме того, нужно соблюдать правила кибербезопасности: например, никому не сообщать пин-код и тщательно проверять адрес сайта, если вы вводите на нем данные карты для оплаты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору продуктов в период пандемии.