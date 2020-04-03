Роскачество призывает отказаться от наличных хотя бы на время пандемии

Роскачество призывает отказаться от наличных хотя бы на время пандемии
"Если вы все же пока не готовы переходить на бесконтактную оплату товаров и услуг и отказаться от наличных денег, помните, что необходимо следовать установленным рекомендациям по гигиене, избегая прикасаний к лицу руками, которыми вы до этого трогали денежные купюры", - советуют в Роскачестве. Фото: pixabay.com

Специалисты Роскачества напоминают, что бумажные купюры являются одним из переносчиков коронавирусной инфекции и объясняют, в чем преимущество бесконтактных платежей.

Не секрет, что наличные проходят через руки множества людей, состояние здоровья которых неизвестно, в связи с чем риск заразиться COVID-19 сильно возрастает, поскольку вирус может жить на поверхностях больше суток. В свою очередь, смарт-часы или телефон с бесконтактной оплатой сводят возможность передачи заболевания к минимуму.

Тем не менее, предупреждают в Роскачестве, не стоит забывать о личной гигиене, даже если вы используете для оплаты телефон или карту, — их следует регулярно протирать. Правда, не слишком усердно, чтобы не навредить технике. Кроме того, нужно соблюдать правила кибербезопасности: например, никому не сообщать пин-код и тщательно проверять адрес сайта, если вы вводите на нем данные карты для оплаты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору продуктов в период пандемии.

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