В Роспотребнадзор рассказали, как правильно выбирать продукты во время пандемии коронавируса

В Роспотребнадзор рассказали, как правильно выбирать продукты во время пандемии коронавируса
Фото: pixabay.com

В ведомстве дали рекомендации, как правильно покупать и употреблять продукты во время повсеместного карантина, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Поскольку самоизоляция подразумевает не слишком активный образ жизни, стоит внимательно относиться к рациону, чтоб избежать лишнего веса. Также не рекомендуется запасаться едой впрок, так как даже крупы и сухофрукты имеют срок годности. Магазинную тележку или корзинку лучше трогать только руками в перчатках, в крайнем случае — протирать ручку. Представители Роспотребнадзора также советуют отдать предпочтение упакованным товарам, если вы не планируете подвергать их термической обработке.

Меры предосторожности распространяются и на доставку продуктов на дом. Всегда стоит проверять срок годности у полученной еды и мыть руки, прежде чем прикасаться к товарам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Роспотребнадзор рекомендовал продлить карантин.

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