Роспотребзнадзор рекомендовал продлить карантин

Роспотребзнадзор рекомендовал продлить карантин
Инкубационный период заболевания длится 14 дней, в связи с чем "выпускать" людей только спустя неделю - небезопасно. Фото: pixabay.com

Роспотребнадзор рекомендовал не ограничиваться одной карантинной неделей и продлить ограничительные меры еще на 7 дней.

Руководитель ведомства Анна Попова, которая объявила о решении в среду, 1 апреля, аргументировала это тем, что инкубационный период заболевания занимает минимум 14 дней. Поэтому период разрыва связи между людьми также должен быть кратным двум неделям.

Отметим, что на сегодняшний день количество зараженных по всей России превысило 2,7 тысячи человек. Летальным исходом болезнь обернулась для 24 человек, 190 человек успешно выписали из больниц.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что три медицинских учреждения в Петербурге, Городская больница святого Георгия, а также Александровская и Введенская больницы, прекратили принимать новых пациентов из-за того, что в больницы «пробрался» коронавирус.

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