Три крупные больницы Петербурга приостановили прием пациентов

Три крупные больницы Петербурга приостановили прием пациентов
На какой срок введены ограничительные меры, неизвестно. Фото: Baltphoto

Городская больница святого Георгия, а также Александровская и Введенская больницы в Северной столице приостановили прием новых пациентов.

Причиной тому стали занесенные «с улицы» случаи заражения коронавирусной инфекцией. Решение об ужесточении мер противодействия распространению коронавирусной инфекции принял глава управления Роспотребнадзора по Петербургу. Об этом в среду, 1 апреля, рассказали в городском комитете по здравоохранению.

В вышеперечисленных медучреждениях остановят прием новых пациентов, выписку и перевод больных в другие клиники, а врачей и медсестер закрепят за их нынешним местом работы. Кроме того, всех сотрудников и пациентов больниц обследуют на наличие коронавируса COVID-19.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирусная инфекция передается, в том числе, половым путем.

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