Выяснилось, что коронавирус передается половым путем

Вирус также может сохраняться на предметах. Он живет на поверхностях до нескольких суток. Фото: pixabay.com

Вирус также может сохраняться на предметах. Он живет на поверхностях до нескольких суток. Фото: pixabay.com

Главный уролог Министерства здравоохранения РФ заявил, что коронавирусная инфекция COVID-19 передается половым путем.

В среду, 1 апреля, Дмитрий Пушкарь призвал сограждан не забывать, что заболевание передается не только воздушно-капельным путем, но и при половом контакте. Об этом медик заявил в эфире телеканала «Россия 24». При этом Пушкарь уточнил, что в данном случае это условие не является ключевым, поскольку при сближении, логичным образом, возникает опасность заразиться и без физического контакта.

Тем не менее, врач настоятельно рекомендовал россиянам быть осторожными в этом вопросе. Отметим, что раньше предполагалось, что коронавирус передается не только от человека к человеку, но и от животных. Позже эту теорию опровергли.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Боткинской больнице Петербурга с подозрением на коронавирус находятся 322 человека.