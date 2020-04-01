На лечении в Боткинской больнице остаются 322 пациента с подозрением на COVID-19

В Боткина на лечении находятся 322 человека. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

В Боткина на лечении находятся 322 человека. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

В инфекционной больнице им. Боткина к вечеру среды, 1 апреля, на лечении находятся 322 человека, у которых ищут новый вирус.

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