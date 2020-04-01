Роспотребнадзор обязал россиян держаться в метре друг от друга

Роспотребнадзор обязал россиян держаться в метре друг от друга
Коронавирус. Фото: pixabay

В управлении Роспотребнадзора поручили всем гражданам соблюдать дистанцию не менее метра друг от друга.

Обо всем стало известно сегодня, 1 апреля. В ведомстве отметили, что данную меру предосторожности необходимо соблюдать везде, кроме машин такси (где это в принципе не всегда возможно сделать).

Специалисты также напомнили о необходимости регулярного мытья рук и уборки жилища.

Напомним, в среду Петербург достиг наивысшего уровня самоизоляции. Подавляющее большинство жителей утром остались дома, улицы опустели.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителям Мурино придется доказывать необходимость выйти из карантина.

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