Жителям Мурино придется объяснять необходимость выйти из карантина

Контрольные мероприятия в городе будут проходить в дневное время. Фото: pixabay

Контрольные мероприятия в городе будут проходить в дневное время. Фото: pixabay

Жителям Мурино придется доказывать необходимость выйти из самоизоляции. Соответствующее заявление сделал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

По его словам, контрольные мероприятия в городе будут проходить в дневное время. Дрозденко добавил, что постановление о переходе Мурино на полную самоизоляцию по примеру Москвы он подпишет уже сегодня, 1 апреля.

Как сообщает 78.ru, губернатор рассказал, что въезд и выезд по необходимости закрывать не будут, однако доказать необходимость таких перемещений горожанам все же придется.

Напомним, 31 марта Мурино закрыли на въезд и выезд без спецпропуска. Для посещения ограничены населенные пункты Ленобласти, где были подтверждены случаи заболевания коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в администрации Ленобласти извинились за слова Дрозденко, которых не было.