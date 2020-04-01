Жителям Мурино придется объяснять необходимость выйти из карантина

Жителям Мурино придется доказывать необходимость выйти из самоизоляции. Соответствующее заявление сделал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.
По его словам, контрольные мероприятия в городе будут проходить в дневное время. Дрозденко добавил, что постановление о переходе Мурино на полную самоизоляцию по примеру Москвы он подпишет уже сегодня, 1 апреля.
Как сообщает 78.ru, губернатор рассказал, что въезд и выезд по необходимости закрывать не будут, однако доказать необходимость таких перемещений горожанам все же придется.
Напомним, 31 марта Мурино закрыли на въезд и выезд без спецпропуска. Для посещения ограничены населенные пункты Ленобласти, где были подтверждены случаи заболевания коронавирусом.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в администрации Ленобласти извинились за слова Дрозденко, которых не было.