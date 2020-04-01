В администрации Ленобласти извинились за слова Дрозденко, которых не было

В администрации Ленобласти принесли извинения за слова главы региона, которых не было. Цитату Александра Дрозденко многие не так услышали и не так поняли.

В понедельник, 30 марта, во время прямой трансляции совещания губернатора с руководителям муниципалитетов произнес следующее:

«Вы меня услышали. Ра… Вы и работодатели, все строительные городки, все хостелы, иные способы проживания мигрантов, временной рабочей силы с момента вступления в силу данного распоряжения переводятся на режим карантина».

Видимо, в начале предложения кто-то расслышал слово «рабы», за что в пресс-службе и принесли извинения.

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