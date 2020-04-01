Сдать ЕГЭ дистанционно смогут только выпускники, имеющие проблемы со здоровьем

Организовать сдачу на дому для всех выпускников невозможно. Фото: kremlin.ru

Организовать сдачу на дому для всех выпускников невозможно. Фото: kremlin.ru

В России на данный момент нет технической возможности для того, чтобы все сдавали ЕГЭ на дому. Соответствующее заявление сделали в Роспотребнадзоре.

По словам врио главы ведомства Анзора Музаева, сдать Единый государственный экзамен на дому смогут только те выпускники, у кого имеются проблемы со здоровьем.

Как сообщили РИА Новости, он подчеркнул, что организовать сдачу на дому для всех выпускников невозможно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России разрешили продавать лекарства в интернет-магазинах на фоне коронавируса. Нововведение будет касаться и тех препаратов, что приобретаются по рецепту.