В России разрешили продавать лекарства в интернет-магазинах на фоне коронавируса

В России разрешили продавать лекарства в интернет-магазинах на фоне коронавируса
Нововведение касается препаратов, что приобретаются по рецепту. Фото: pixabay.com

В Государственной Думе приняли закон о разрешении продажи лекарственных препаратов в интернет-магазинах.

Обо всем стало известно в среду, 1 апреля. Продажа медикаментов в Сети будет возможна в условиях ЧС. Нововведение будет касаться и тех препаратов, что приобретаются по рецепту.

Напомним, распространение коронавируса началось в декабре прошлого года в Китае. В России за последние сутки, 31 марта, выявлено 440 новых случаев заражения инфекцией COVID-19. На первом месте по числу новых заболевших находится Москва.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Новом Девяткино зафиксирован первый случай заражения COVID-19. К дому, где жил заболевший, прибыли люди в специальных костюмах. Они обработали подъезд, а также территорию вокруг.

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