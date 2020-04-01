В Новом Девяткино зафиксирован первый случай заражения COVID-19, дом уже обрабатывают

Во Всеволожском районе Ленобласти подтвержден первый случай заражения новой инфекцией. Инфицированный проживал в доме №15 по Капральской улице.

Обо всем рассказали в сообществе «Всеволожский медиацентр В1» соцсети «ВКонтакте». Согласно опубликованным данным, обработка вышеназванного дома, где проживал инфицированный, началась незамедлительно.

По указанному адресу прибыли сотрудники в оранжевых костюмах, похожих на химзащиту. Они обработали сам подъезд, а также территорию вокруг. Также специальной жидкостью «прошлись» по остановкам, столбам у пешеходных переходов и поручням.

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