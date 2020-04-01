В России за сутки выявлено 440 новых заболевших COVID-19, семь человек умерли

На территории России за последние сутки выявлено 440 новых случаев заражения инфекцией COVID-19. Семь заболевших скончались.

На первом месте по числу новых заболевших находится Москва. В столице зафиксировано 267 новых случаев за сутки. На втором месте республика Коми с 32 новыми случаями. Следом — Петербург с 27 заболевшими.

Как сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора, общее число зараженных коронавирусом в стране на сегодня составляет 2 тыс. 777 человек, из них 190 человек уже выздоровели. Кроме того, зарегистрировано 24 летальных исхода.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербург достиг наивысшего уровня самоизоляции. Улицы города практически пусты.