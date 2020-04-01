Все по домам: Петербург достиг наивысшего уровня самоизоляции

Все по домам: Петербург достиг наивысшего уровня самоизоляции
Распространение нового типа коронавируса в городе значительно затруднено. Фото: pixabay

В Северной столице подавляющее большинство жителей утром 1 апреля остались дома. Улицы города практически пусты.

Согласно данным сервиса Яндекса «Индекс самоизоляции», в Петербурге данный индекс – 4,6 балла, в Москве – 4,4 балла. Самый низкий балл у Кемерово и Новокузнецка.

Самоизоляция является одной из главных мер в борьбе с распространением нового вируса. Для ее оценки «Яндекс» ввел индекс самоизоляции, который составляется на основе использования горожанами приложений компании.

Напомним, днем 31 марта соответствующий индекс составлял в Петербурге 3,3 балла по пятибалльной шкале.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что зараженная коронавирусом сбежала из Петербурга: ее поймали в Луге. Правоохранители застали хулиганку в такси, где находились еще два человека. Все трое теперь находятся под присмотром врачей.

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