Зараженная коронавирусом сбежала из Петербурга: ее поймали в Луге

Зараженная коронавирусом сбежала из Петербурга: ее поймали в Луге
Женщина находилась в Боткинской больнице. Фото: Pixabay

В инфекционную больницу им. Боткина доставили женщину, которая сдала положительны тест на коронавирусную инфекцию и сбежала из города.

Обо всем стало известно в среду, 1 апреля. Ранним утром хулиганку из сопредельного государства обнаружили в такси. Вместе с ней в салоне находились водитель и его возлюбленная. Они направлялись обратно в Петербург мимо Луги. Теперь все трое находятся под присмотром медиков.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по Петербургу и Ленобласти, анализы пациентка с симптомами ОРВИ сдала несколько дней назад в одной из больниц Приморского района. Спустя четыре дня, узнав о том, что тест положительный, девушка решила бежать.

«Устанавливаются иные контакты заболевшей, которая из-за своего легкомысленного поведения не соблюдала режим самоизоляции и могла заразить окружающих», — добавили в ведомстве.

В скором времени дело передадут следователям.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Почта России доставит петербуржцам пенсии и пособия на дом из-за коронавируса.

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