Почта России доставит петербуржцам пенсии и пособия на дом из-за коронавируса

Почта России доставит петербуржцам пенсии и пособия на дом из-за коронавируса
"Почта России". Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В Почте России успокоили петербуржцев, которые получают пенсии и пособия. В период карантина горожанам доставят выплаты на дом.

Во время противовирусного карантина компания делает все, чтобы жители могли соблюдать соответствующий режим. Как сообщает пресс-служба компании, в апреле идти на почту петербуржцам не придется.

Жители Северной столицы и Ленобласти по телефону контактного центра 8-800-1-000-000 могут также оставить заявку на доставку товаров первой необходимости, которые имеются в ассортименте отделений почты, а также оплату коммунальных услуг у почтальонов.

Все процедуры не отличаются от операций, сделанных в отделении связи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что социальные пенсии в РФ проиндексируют с первого апреля.

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