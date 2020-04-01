Социальные пенсии в РФ проиндексируют с 1 апреля

В России с первого апреля проиндексируют социальные пенсионные выплаты. Данное повышение затронет порядка четырех миллионов граждан.

Размер индексации составит 6,1%.

Как сообщили РИА Новости, изменения затронут также пенсии по гособеспечению военнослужащих, проходивших службу по призыву, участников Великой Отечественной войны, людей, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также пострадавшим из-за радиационных и техногенных катастроф.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России пенсионерам начнут назначать пенсии автоматически. Так, со следующего года люди старше 45 лет смогут узнавать о своих пенсионных накоплениях через портал госуслуг. Также, подробно будет указан расчет указанной суммы.