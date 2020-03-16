Пенсионерам России начнут назначать пенсии автоматически

С 2021 года люди старше 45 лет смогут узнавать о своих пенсионных накоплениях через портал госуслуг. Данный законопроект намерен внести в Госдуму Минтруд. По мнению ведомства, данная инициатива упростит жизнь жителей России и позволит им комфортно узнавать о всех положенных средствах с помощью цифровых технологий. Законопроект намерены поддержать все члены партий парламента. Об этом сообщают Известия.

Законопроект под названием «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий в целях создания удобных условий реализации права на пенсионное обеспечение» подразумевает в себе то, что гражданам не придется самим разбираться со своей пенсией. Уведомлять о ней будет ПФР через сайт госуслуг раз в три года. В подобном сообщении будет указан примерно рассчитанный размер страховой пенсии, а также информация о возможности получения прав на данные выплаты. Также, подробно будет указано как рассчитана указанная сумма.

Помимо этого, в законопроекте закреплена возможность назначать пенсию по инвалидности без заявления самого человека. Вся необходимая информация для предоставления выплат будет браться из Федерального реестра инвалидности.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что В ПФР рассказали, какой будет пенсия в 2022 году.