В ПФР рассказали, какой будет пенсия в 2022 году

В ПФР рассказали, какой будет пенсия в 2022 году
По прогнозам Минэкономразвития, пенсии вырастут на 3% в 2020 году, Фото: Pixabay

Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов рассказал, какими будут пенсии в 2022 году.

По его словам, средний размер пенсии в России к 2022 году вырастет на 18,26% по сравнению с показателем 2019 года, сообщает «Российская газета».

По прогнозам Минэкономразвития, пенсии вырастут на 3% в 2020 году, на 2% в 2021 году и на 1,3% в 2022 году. Дроздов отметил, что средняя пенсия в 2022 году будет составлять 18 290 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российские пенсионеры в декабре получат сразу две пенсии: за этот месяц и следующий. Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что жители не должны остаться в праздник без денег.

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