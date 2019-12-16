ПФР пообещал двойные пенсии для россиян в декабре

Пенсионеры также смогут получить деньги в почтовых отделениях 3, 4, 5, 6 и 8 января. Фото: pixabay

Пенсионеры также смогут получить деньги в почтовых отделениях 3, 4, 5, 6 и 8 января. Фото: pixabay

Российские пенсионеры в декабре получат сразу две пенсии: за этот месяц и следующий. Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что жители не должны остаться в праздник без денег.

Речь идет о пожилых гражданах, которые получают пособие в первые восемь дней месяца. В ходе заседания ПФР Голикова подчеркнула, что фонд должен позаботиться о преждевременной выплате пенсий.

Как сообщает портал «Банки.ру», глава ПФР Антон Дроздов заявил, что авансирование за предстоящий месяц будет произведено уже в 20-х числах декабря. А те жители, кто не успеет получить денежные средства до Нового года, смогут сделать это с 3 января в почтовых отделениях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о новой системе накопительной пенсии. За переход на нее россиянам обещают большие деньги.