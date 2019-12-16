Россиянам обещают большие деньги за переход в новую систему накопительных пенсий

Проживающих в России граждан заманивают деньгами в новую систему накопительных пенсий — гарантированного пенсионного плана (ГПП). За переход в новую систему россиянам обещают оформление налогового вычета в пределах 120 тысяч рублей.

Как сообщает РБК со ссылкой на замминистра финансов Алексея Моисеева, глава Минфина Антон Силуанов уже поддержал предложение о том, чтобы в ГПП был учтен социальный налоговый вычет в размере 120 тысяч рублей для тех взносов, которые превышают 6% зарплаты.

Таким образом, в новую систему будут включены три льготы. Речь идет, помимо выше указанной, о налоговом вычете по НДФЛ в пределах 6% зарплаты, а также повышающем коэффициенте (для работодателя) к льготе по налогу на прибыль в том случае, если работодатель участвует в софинансировании пенсии работника. При этом размер коэффициента будет составлять от 1,03 до 1,06.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент расширил налог на самозанятых на ряд регионов РФ.