Президент расширил налог на самозанятых на ряд регионов РФ

Российский президент Владимир Путин подписал закон о введении особого налогового режима для самозанятых граждан в еще 19 российских регионах. Петербург вошел в их число.

Налог предусматривает, что граждане, которые оказывают платные услуги без привлечения наемных работников, обязаны отчислять 4% от суммы своего дохода при работе с физлицами и 6% при работе с юрлицами.

Помимо Северной столицы, закон вступает в силу с 1 января 2020 года в Воронежской, Волгоградской, Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Ростовской, Самарской, Сахалинской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, а также в Красноярском и Пермском краях, Ненецком и Ямало-Ненецком АО, ХМАО — Югра, и Башкирии.

Ранее такой закон ввели в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Госдуме отказались отменять транспортный налог в России.