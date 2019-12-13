В Госдуме отказались отменять транспортный налог в России

Государственная Дума отклонила законопроект, отменяющий транспортный налог в стране. Авторами инициативы выступили депутаты «Справедливой России».

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова главы партии Сергея Миронова, давно изжитый транспортный налог больше не эффективен, поскольку не позволят реализовать принцип «платит тот, кто едет». Так, его приходится платить тем, кто практически не пользуется автомобилем, а также тем, кто ездит на нем чуть ли не круглосуточно. Миронов отметил, что собираемость налога составляет 50%, что делает затраты на его администрирование достаточно высокими.

Счетная палата РФ с этим не согласилась и подчеркнула, что на начало текущего года соотношение уплаченных сумм налога к начисленной сумме составляло 88%. В ведомстве заявили, что отмена такого налога повлечет выпадающие доходы регионов в размере не менее 160 млрд рублей в год.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Верховный суд смягчает наказание для неплательщиков налогов.