Верховный суд смягчает наказание для неплательщиков налогов

По задумке Верховного суда, обвиняемый сможет погасить ущерб перед бюджетом в любой момент до вынесения приговора. Фото: Pixabay

По задумке Верховного суда, обвиняемый сможет погасить ущерб перед бюджетом в любой момент до вынесения приговора. Фото: Pixabay

Верховный суд России предлагает расширить возможности неплательщиков налогов.

Сегодня, 10 декабря, пленум ВС обсудил законопроект, дающий обвиняемым в налоговых преступлениях еще одну возможность погасить долг перед бюджетом и избежать уголовной ответственности. Так, гражданам будет даваться больше времени для осуществления выплат.

Данное постановление о внесении соответствующего законопроекта было принято.

В настоящее время избежать уголовного преследования можно только на стадии следствия, до назначения судебного заседания. Лица, впервые привлеченные к ответственности за неуплату налогов, могут погасить ущерб, после чего уголовное дело будет прекращено.

Поэтому предложенный Пленумом законопроект исключает из ч. 1 ст. 28.1 УПК слова «до назначения судебного заседания». По задумке Верховного суда, обвиняемый сможет погасить ущерб перед бюджетом в любой момент до вынесения приговора. При этом гражданин будет уверен в освобождении от уголовной ответственности.

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