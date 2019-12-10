Стало известно, сколько россиян получают серую зарплату

Экономисты рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» посчитали, сколько средств теряет бюджет из-за незарегистрированных доходов россиян.

Налоги с зарплат в России не платят 13 млн человек. Это ежегодно лишает бюджет дополнительных 3 трлн руб., что составляет почти 3% ВВП, сообщает РБК.

Общее количество неформально занятых оценивается в 13 млн человек, или 18% рабочей силы в возрасте старше 15 лет.

Недополученный доход бюджетов всех уровней составляет около 3 трлн руб. Из них 0,9 трлн руб. приходится на доходы от уплаты налога на физлиц, и 2 трлн руб. — на страховые взносы во внебюджетные фонды.

Вывод неформально занятых из тени позволил бы снизить ставку подоходного налога с текущих 13% до 11%. Но легализовать работающих в тени невозможно в силу специфики их деятельности: большинство из них заняты в сферах услуг, ремонта и мелкого производства.

В то же время исследователи отмечают, что у государства нет ни желания для добровольной легализации подобного рода доходов, ни возможностей как-то административно воздействовать на данную категорию граждан.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге платят высокую зарплату, но порой не вовремя. Более трети петербуржцев платят зарплату не вовремя и почти пятой части – в конверте. Серые зарплаты в основном принято платить в торговле и общепите считают аналитики.