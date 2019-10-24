В Петербурге платят высокую зарплату, но порой не вовремя

Более трети петербуржцев платят зарплату не вовремя и почти пятой части – в конверте. Серые зарплаты в основном принято платить в торговле и общепите считают аналитики.

Полностью легальные оклады платят в сфере образования и науки. Впрочем, это неудивительно, учитвая что это традиционно бюджетные сферы, где «серые» зарплаты почти невозможны.

В Петербурге положение с серыми зарплатами находится на среднем уровне. Порядка 82% работающих граждан Петербурга и Ленобласти получают полностью «белую» зарплату.

Самый высокий уровень «серой» зарплаты выявлен в Тюмени – там ее платят 21% граждан. Далее в рейтинге идет Нижний Новгород с 20% и Казань с 19%.

Самый низкий уровень серой зарплаты выявлен в Перми – 11% и в Москве – 13%. В Петербурге уровень серости зарплат составил 18%.

Такие данные приводят аналитики сервиса Авито Работа, которые изучили рынок труда в сфере массовых профессий.

Ситуация с задержками выплаты зарплат отличается от уровня серости если сравнивать отрасли. Чаще всего не платят вовремя положенное вознаграждение в сферах строительства и проектирования – в 49% случаев.

На втором месте по задержкам выплат зарплат – сфера образования и науки и в отрасли охраны и безопасности – задерживают у 42% опрошенных исследователями. Почти всегда вовремя платят в сфере автобизнеса, услуг и тяжелой промышленности.

Интересно, что самые частые случаи задержки зарплат выявлены в Москве и Петербурге, где одновременно с этим наблюдается их самый высокий уровень. Порядка 38% респондентов из обоих городов отметили что в их организациях случаются задержки с зарплатой. Реже всего платят не вовремя в Воронеже – 28%.

Аналитики Авито при подготовке этого исследования опросили 1,7 тыс человек работающих в сфере массовых профессий.