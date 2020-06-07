Еще 51 житель Ленобласти заразился коронавирусом

Еще 51 житель Ленобласти заразился коронавирусом
В Ленобласти подтвердили новые случаи коронавируса. Фото: unsplash.com

Утром в воскресенье, 7 июня, появились последние данные по статистике заражений коронавирусом в 47 регионе.

За последние сутки в Ленинградской области диагноз COVID-19 подтвердили у 51 местного жителя, согласно информации на официальном портале стоп.коронавирус.

Всего с начала пандемии в Ленобласти наличие коронавирусной инфекции в организме выявили у 3 188 человек. Выздороветь удалось 2 154 пациентам, что больше половины общего числа зараженных. За сутки диагноз коронавирус сняли 15 переболевшим.

Общее число летальных исходов в регионе по-прежнему составляет 18, за последний день от коронавируса никто не умер.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербург число зараженных коронавирусом выросло 18 509 человек, выздоровели более 7,7 тысячи человек. С начала пандемии в Петербурге умерли 377 человек.

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