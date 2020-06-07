В России просроченные займы начали чаще продавать коллекторам

В результате как будто сократилось количество выданных кредитов.

Об этом стало известно сегодня, 7 июня. Обо всем пишет РБК. Центробанк провел исследование и выяснил, что российские микрофинансовые организации выдали на 5% меньше кредитов в мае, чем обычно. Эксперты считают, что это связано с продажей просроченных займов россиян коллекторам.

«Всегда после периода затишья можно ожидать всплеска активности. В первые недели коронакризиса все занимались «горячими» текущими проблемами и лишь после этого вернулись к обычной практике»,

— отметил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.

Напоминаем, что до этого СМИ писали – многие россияне из-за карантина не смогли выплатить свои задолженности, таких оказалось более 40%. Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что средний размер ипотечных кредитов в России снизился на 8%.