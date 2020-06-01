Средний размер ипотечных кредитов в России снизился на 8%

"В свою очередь банки сейчас более осторожно подходят к ипотечным кредитам с небольшим первоначальным взносом", - отмечают эксперты. Фото: pixabay.com

"В свою очередь банки сейчас более осторожно подходят к ипотечным кредитам с небольшим первоначальным взносом", - отмечают эксперты. Фото: pixabay.com

В апреле текущего года средний размер ипотечных кредитов упал до 2,39 миллионов рублей. В марте этот показатель был немногим больше — 2,6 млн рублей.

Эксперты считают, что уменьшение среднего размера кредита связано с желанием заемщиков снизить долговую нагрузку. Статистические данные Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) предоставило изданию «Лента.ру». Аналитики НБКИ предполагают, что в условиях экономического кризиса россияне стараются минимизировать риски и будущие платежи.

Также, согласно информации бюро, самая высокая сумма ипотечного кредита в апреле зафиксирована в Москве — 5,3 млн рублей, а самая низкая — в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) — 2,71 млн рублей.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 1 июня курс доллара на Московской бирже впервые с 6 марта опустился ниже 70 рублей.