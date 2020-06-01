Впервые с 6 марта курс доллара упал ниже 70 рублей

В мире экономический кризис в связи с пандемией. Фото: pixabay.com

В мире экономический кризис в связи с пандемией. Фото: pixabay.com

Эксперты отмечают, что нефть при этом подорожала.

Об этом стало известно сегодня,1 июня. Обо всем пишут РИА Новости, основываясь на данных Московской биржи. Так, доллар уже завтра будет стоить меньше 70 рублей, то есть 69,74 рубля, а евро опустился до 77,68 рубля.

Эксперты отмечают рост российского рынка акций – индекс Московской биржи поднялся до 2768,2 пункта. Также ожидается, что в августе подорожает нефть.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России ожидается рост зарплат после окончания пандемии. Ожидается, что зарплаты увеличатся у специалистов, которые производят контент. Это PR- и SMM-специалисты, способные помочь восстановлению пострадавшего бизнеса во время пандемии коронавируса.