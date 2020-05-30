В России ожидается рост зарплат после окончания пандемии

Некоторые специалисты станут более востребованными.
Об этом стало известно сегодня, 30 мая. Обо всем пишет RT со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования выяснили. Ожидается, что зарплаты увеличатся у специалистов, которые производят контент. Это PR- и SMM-специалисты, способные помочь восстановлению пострадавшего бизнеса во время пандемии коронавируса.
Также рост зарплат может быть у IT-специалистов, аналитиков больших данных, онлайн-маркетологов, антикризисных менеджеров и специалистов по тайм-менеджменту.
Есть мнение, что на увеличение зарплат могут рассчитывать и люди, трудящиеся в медицинской и образовательной сферах.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургская компания задолжала сотрудникам зарплату на 25 млн рублей. После вмешательства прокуратуры работодатель полностью погасил образовавшиеся долги. Работники «ГСП-7» также получили компенсацию за несвоевременное получение заработной платы.