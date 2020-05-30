В России ожидается рост зарплат после окончания пандемии

В России ожидается рост зарплат после окончания пандемии
Названы сразу несколько специальностей. Фото: pixabay.com

Некоторые специалисты станут более востребованными.

Об этом стало известно сегодня, 30 мая. Обо всем пишет RT со ссылкой на исследование Института прогрессивного образования выяснили. Ожидается, что зарплаты увеличатся у специалистов, которые производят контент. Это PR- и SMM-специалисты, способные помочь восстановлению пострадавшего бизнеса во время пандемии коронавируса.

Также рост зарплат может быть у IT-специалистов, аналитиков больших данных, онлайн-маркетологов, антикризисных менеджеров и специалистов по тайм-менеджменту.

Есть мнение, что на увеличение зарплат могут рассчитывать и люди, трудящиеся в медицинской и образовательной сферах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургская компания задолжала сотрудникам зарплату на 25 млн рублей. После вмешательства прокуратуры работодатель полностью погасил образовавшиеся долги. Работники «ГСП-7» также получили компенсацию за несвоевременное получение заработной платы.

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