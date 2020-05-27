Петербургская компания задолжала сотрудникам зарплату на 25 млн рублей

Петербургская компания задолжала сотрудникам зарплату на 25 млн рублей
Работники компании также получили компенсацию за несвоевременную выплату зарплаты. Фото: pixabay.com

Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга установила, что ООО «ГСП-7» нарушило трудовое законодательство, не выплатив сотрудникам 25 млн рублей заработной платы.

Оказалось, что полторы тысячи сотрудников организации в январе-феврале 2020 года работали фактически бесплатно. Размер задолженности достиг 25 миллионов рублей. В связи с этим правоохранительные органы были вынуждены привлечь руководство компании к административной ответственности.

После вмешательства прокуратуры работодатель полностью погасил образовавшиеся долги. Работники «ГСП-7» также получили компенсацию за несвоевременное получение заработной платы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что это не единственная компания Московского района, недобросовестно рассчитывающаяся с сотрудниками. В начале прокуратура заставила рассчитаться с работниками еще одну организацию, на этот раз долг составил 9 млн рублей.

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