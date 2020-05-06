Компанию в Петербурге заставили выплатить 9-миллионный долг сотрудникам

Компанию в Петербурге заставили выплатить 9-миллионный долг сотрудникам
В течение двух месяцев работники компании не получали зарплату. Фото: pixabay.com

Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга обнаружила нарушение в соблюдении трудового законодательства, проверив деятельность компании «ФДО Скороход».

В ходе расследования правоохранительные органы выяснили, что организация задолжала сотрудникам 9 миллионов рублей. 239 человек, трудящихся в обществе с ограниченной ответственностью, не получали зарплату за январь и февраль текущего года.

Прокуратура обратилась с иском в суд и отстояла интересы работников «ФДО Скороход». Работодателю вынесено представление об устранении нарушений. В настоящий момент руководство компании полностью погасило задолженность.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржца заставили найти работу, чтобы погасить миллионный долг по алиментам. Безработный мужчина задолжал дочери 924 тысячи рублей.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
долги по зарплате прокуратура спб санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Компанию в Петербурге заставили выплатить 9-миллионный долг сотрудникам
У набережной Лейтенанта Шмидта пришвартовался корабль «Перекоп»
Свыше 600 жителей Петербурга оштрафовали за майские выходные
Авиакомпания «Россия» стала «золотым» лауреатом ...
Экс-директор «Метростроя» Александров вновь отправится под ...
Режим самоизоляции в Петербурге — повод забыть об уборке города?
Смольный приступил к освобождению территории «Горской»
У четверых сотрудников «Водоканала» выявили коронавирус