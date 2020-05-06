Компанию в Петербурге заставили выплатить 9-миллионный долг сотрудникам

В течение двух месяцев работники компании не получали зарплату. Фото: pixabay.com

В течение двух месяцев работники компании не получали зарплату. Фото: pixabay.com

Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга обнаружила нарушение в соблюдении трудового законодательства, проверив деятельность компании «ФДО Скороход».

В ходе расследования правоохранительные органы выяснили, что организация задолжала сотрудникам 9 миллионов рублей. 239 человек, трудящихся в обществе с ограниченной ответственностью, не получали зарплату за январь и февраль текущего года.

Прокуратура обратилась с иском в суд и отстояла интересы работников «ФДО Скороход». Работодателю вынесено представление об устранении нарушений. В настоящий момент руководство компании полностью погасило задолженность.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржца заставили найти работу, чтобы погасить миллионный долг по алиментам. Безработный мужчина задолжал дочери 924 тысячи рублей.