Петербуржец нашел работу, чтобы погасить алиментный долг в почти 1 млн рублей

Приставы добились выплаты алиментов. Фото: Рixabay
Приставы добились выплаты алиментов. Фото: Рixabay

Безработный житель Петербурга задолжал дочери 924 тысячи рублей алиментов. Для погашения долга он устроился на работу, но только после возбуждения уголовного дела.

Как сообщили gazeta.spb.ru в пресс-службе УФССП по Петербургу, 41-летний мужчина должен был выплачивать несовершеннолетней дочери четверть от всех доходов. Однако доходов у него не было, поскольку он не работал. За все время он накопил долг перед ребенком в размере 924 тысяч рублей.

Сначала на мужчину составили административный протокол по ст.5.35.1 КоАП РФ. Исполнив наказание в виде 30 часов обязательных работ, петербуржец по-прежнему продолжал уклоняться от уплаты средств.

После на мужчину открыли уголовное дело по ст.157 УК РФ, суд отправил его на исправительные работы. Только после этого он решил исправить ситуацию и устроился на работу водителем. Теперь он отдает 70% зарплаты на текущие алименты и на погашение долга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец погасил 114 тысяч рублей долга по алиментам после составления протокола.

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